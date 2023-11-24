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BBC

إدخال 60 شاحنة مساعدات دفعة أولى لقطاع غزة

12:41 م الجمعة 24 نوفمبر 2023

شاحنات مساعدات لأهالي غزة

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كتب- محمد أبو بكر:

أُدْخِلَت المحروقات وسيارتي إسعاف قبل قليل وجارٍ إدخال 60 شاحنة مساعدات دفعة أولى إلى غزة، على أن يكون تفتيش الشاحنات في معبر نتسانا قبل دخولها غزة.

واستقبل معبر رفح نحو 15 مصابا مع مرافقيهم، بحسب ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة.

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

كانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، والتي يشنها جيش الاحتلال على القطاع تحت مسمى «السيوف الحديدية»، ردا على العملية التي نفذتها فصائل المقاومة وحملت عنوان «طوفان الأقصى».

شاحنة مساعدات قطاع غزة هدنة غزة طوفان الأقصى جيش الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح

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