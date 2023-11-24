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BBC

السيسي: قدمنا 75% من حجم المساعدات لغزة رغم ظروفنا الاقتصادية

11:28 ص الجمعة 24 نوفمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب - مصراوي:

أكد الرئيس السيسي، أهمية دخول مساعدات إلى قطاع غزة تكفي لإعاشة 2.3 مليون مواطن فلسطيني.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، بقصر الاتحادية، الجمعة، أن العمل في المرحلة الحالية تستهدف احتواء التصعيد في قطاع غزة وتوفير المساعدات، مؤكدا أن مصر قدمت ما يقرب من 75% من المساعدات للقطاع رغم ظروفنا الاقتصادية.

وتابع الرئيس السيسي:"استقبلنا 9 ملايين مواطن وده أمر نتيجة ظروف مختلفة لناس عندهم مشاكل أمنية فى بلادهم فى سوريا وليبيا واليمن والسودان والعراق لكن القطاع أمر مختلف خالص، وده أمر لن نسمح به أو نقبله للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية".

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