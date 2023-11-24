ضياء رشوان: إدخال 130 ألف لتر سولار و4 شاحنات غاز يوميا من مصر لغزة



قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه في إطار اتفاق الهدنة في قطاع غزة، سيتم يوميا دخول 130 ألف لتر سولار وأربع شاحنات من الغاز من مصر إلى قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو خمسين يوما.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في تصريحات له، أنه سيبدأ تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، فور بدء سريان اتفاق الهدنة، حيث سيتم يوميا إدخال عدد 200 شاحنة، محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه.

وأوضح أنه "بالتزامن مع سريان الهدنة، ستواصل مصر استقبالها لمجموعات من الجرحى والأطفال المصابين من أبناء غزة، لعلاجهم بالبلاد".

وأشار إلى أنه "سيتم استقبال الراغبين من الأجانب ومزدوجي الجنسية المحتجزين بقطاع غزة، وتسهيل سفرهم للدول التي يحملون جنسياتها".

وتابع: "للمرة الأولى منذ بدء النزاع، سيتم السماح من الجانب المصري ببدء دخول العالقين الفلسطينيين بالبلاد، إلى قطاع غزة بناء على رغبتهم".

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بدء سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة الساعة 7 صباح اليوم الجمعة بتوقيت غزة المحلي، وذلك بعد توافق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية، برعاية مصرية ، قطرية ، أمريكية.