نشرة التوك شو.. الفاعلية المصرية لدعم غزة والهدنة بين حماس وتل أبيب

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

- حماس: نثق في مصر لضمان تنفيذ الهدنة وتبادل الأسرى

قال طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن عندما يتحدث جيش الاحتلال عن الرحمة فكأننا نستمع لإبليس يتحدث عن القيم والمبادئ.

وأضاف طاهر النونو خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، نثق في الأشقاء بمصر وقطر لضمان تنفيذ الهدنة وتبادل الأسرى.

وأكد مستشار رئيس المكتب السياسى لحماس أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الانتهاء من بحث بنود الهدنة من الاحتلال.

وأوضح طاهر النونو أنه تم التحدث مع الاحتلال بشان صفقة شاملة تتضمن وقف اطلاق النار وتبادل الاسرى ولم الاحتلال لم يحسم موقفه.

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه بناء على التعديلات وإقرار قانون التصالح على مخالفات البناء وما شمله، فإنه يجب إعادة النظر في قانون الزراعة، مشيرا إلى أنه لابد من إعادة النظر في تقنين وضع اليد على أملاك الدولة.

وقال الفيومي، خلال حواره مع الإعلامي "مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن قانون التصالح سيكون في حوزة مجلس النواب وخلال أيام سيتم العمل على إصدار قرار نهائي.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح سيغلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدا أنه سيكون هناك إجراءات رادعة ضد البناء على الأراضي الزراعية.

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إنه سيتم اختيار الأسرى المحررين من النساء والأطفال الفلسطينيين خلال الهدنة بحسب الأقدمية.

وأضاف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس: "القائمة التي أعدها الاحتلال الإسرائيلي بأسماء الأسرى المحررين غير دقيقة وتم التوافق على تعديلها".

وأشار قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين،: "سيتم إطلاق سراح المدنيين فقط من الرهائن الإسرائيليين"، مضيفا: "هذا يشمل النساء وصغار السن شريطة أن يكونوا من المدنيين وليس من العسكريين".

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنه يتوقع أن تسمح إسرائيل بهدنة أخرى، لإطلاق سراح المحتجزين بشكل أكبر، ولكن القصف لن يهدأ بشكل نهائي.

وأضاف أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "on"، أن الرئيس السيسي قال إن فلسطين إذا تركها أهلها فلن يعودوا إليها أبدًا، وأكد رفضه لتهجير أهل غزة عن أرضهم، كما أكد الرئيس أن التهجير خط أحمر بالنسبة لمصر ولن يتم السماح به مطلقًا.

وواصل :" نحن أمام مشهد عروبي شعبوي ينقل رسالة للداخل والخارج"، مشيرا إلى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص على تحية وتقدير الشباب المتطوعين لتعبئة شاحنات المساعدات للفلسطينين، بحكم الواجب وحكم الأصول.

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون يشمل أكثر من 80% من حالات التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه تم اعتماد التصوير الجوي حتى أكتوبر 2023

وقال الفيومي، خلال حواره مع الإعلامي "مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الأبنية خارج الحيز العمراني للقرى سيتم إعتمادها حتى 15 أكتوبر 2023.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يجب إعادة النظر في قانون الزراعة، وذلك من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية، من البناء المخالف الذي كان يحدث عليها.

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الكيان الصهويني يرتكب جرائم إبادة في غزة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يحمل إسرائيل المسئولية في عدم توصيل المساعدات لقطاع غزة.

وقال مصطفى بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر قدمت 70% من حجم المساعدات الدولية لغزة، وهو ما يعكس الدور المصري القوي في تفديم الدعم للشعب الفلسطيني.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار، أن مصر لم تغلق معبر رفح أبدا رغم ضروفها الصعبة التي تمر بها، مؤكدا أن مصر لها دور محوري في المنطقة، وتحتضن 9 ملايين من الضيوف، كما قدمت أكثر من 8 آلاف طن من المساعدات التي دخلت قطاع غزة.

قالت الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى، إن هناك محبة خاصة من المصرية لإخوانهم في فلسطين وهذه هي قضيتنا الأولى، ومن بداية الازمة كانت لدينا حالة وجاهزين لتقديم المساعدة والعون لأهالينا هناك.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامى مصطفى شردى: "المساعدات انتقلت من المحافظات وحتى وصولها إلى سيناء بجهد مشرف من شباب المتطوعين