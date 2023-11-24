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BBC

برلماني: تقاعس الحكومة سبب زيادة سعر الدولار بالسوق السوداء

05:01 ص الجمعة 24 نوفمبر 2023

محمد عبد الله زين الدين

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كتب- سامح سيد:
حذّر النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة من التراخى فى مواجهة السوق السوداء الموازية للنقد الأجنبى.
وأكد أن تقاعس الحكومة عن أداء دورها أدى إلى تجاوز سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى لدرجة خطيرة وغير مسبوقة، حيث وصل سعر الدولار إلى أكثر من 50 جنيها.
وقال فى طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه يجب على الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل مواجهة كل من يحاولون ضرب وتخريب الاقتصاد المصرى، خاصة أن الجميع يعلم أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى يؤدى مباشرة إلى ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة على جميع أسعار السلع والخدمات بما فيها السلع الغذائية والأساسية المتعلقة.
وشدد على ضرورة مواجهة السوق السوداء للدولار بكل حسم وقوة ضد المخالفين وتطبيق القانون على كل من يحاولون الاضرار بالاقتصاد الوطنى من خلال الاتجار فى الدولار بطرق غير شرعية.

سعر الدولار السوق السوداء عبدالله زين الدين

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