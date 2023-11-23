شهدنا تغييرا غير مسبوق في المواطنة.. رئيس الإنجيلية يوجه رسائل للسيسي

كتب- إسلام لطفي:

شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بعدة رسائل في الفيلم التسجيلي "رسائل حب من قلب المصريين للرئيس" والذي شاهده اليوم الخميس الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات مؤتمر تحيا مصر وفلسطين باستاد القاهرة بحضور ورعاية الرئيس.

وحملت كلمات رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر شكرا وتقديرا لرئيس الجمهورية، حيث قال: "في العشر سنوات الماضية شهدت مصر تغييرا غير مسبوق في تاريخها في إطار المواطنة ومجتمع العدالة والتنمية، والذي أثر ليس فقط الإصلاح الاقتصادي وشجاعة القرار ولكن الحزمة الاجتماعية التي تبنتها الدولة المصرية في التعامل مع الفئات الأولى بالرعاية.

كما تضمن الفيلم كلمات لعدد من الرموز الفنانين والكتاب والمثقفين والإعلاميين وعدد من المواطنين، وأطفال من ذوى الهمم قادرون باختلاف وبعض رجال الأعمال.