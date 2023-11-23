شئون الأسرى: سيتم إطلاق سراح المدنيين دون العسكريين من رهائن إسرائيل

كتب- حسن مرسي:

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إنه سيتم اختيار الأسرى المحررين من النساء والأطفال الفلسطينيين خلال الهدنة بحسب الأقدمية.

وأضاف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس: "القائمة التي أعدها الاحتلال الإسرائيلي بأسماء الأسرى المحررين غير دقيقة وتم التوافق على تعديلها".

وأشار قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين،: "سيتم إطلاق سراح المدنيين فقط من الرهائن الإسرائيليين"، مضيفا: "هذا يشمل النساء وصغار السن شريطة أن يكونوا من المدنيين وليس من العسكريين".