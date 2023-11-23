خالد أبو بكر: أتوقع هدنة أخرى بغزة.. ومشهد دعم فلسطين رسالة للداخل والخارج

(مصراوي):

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنه يتوقع أن تسمح إسرائيل بهدنة أخرى، لإطلاق سراح المحتجزين بشكل أكبر، ولكن القصف لن يهدأ بشكل نهائي.

وأضاف أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "on"، أن الرئيس السيسي قال إن فلسطين إذا تركها أهلها فلن يعودوا إليها أبدًا، وأكد رفضه لتهجير أهل غزة عن أرضهم، كما أكد الرئيس أن التهجير خط أحمر بالنسبة لمصر ولن يتم السماح به مطلقًا.

وواصل :" نحن أمام مشهد عروبي شعبوي ينقل رسالة للداخل والخارج"، مشيرا إلى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص على تحية وتقدير الشباب المتطوعين لتعبئة شاحنات المساعدات للفلسطينين، بحكم الواجب وحكم الأصول.

وأعرب الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، عن فخره وسعادته بالأداء والدور المصري الداعم والمساند بقوة لقطاع غزة، مشيرًا إلى مشهد اصطفاف شاحنات المساعدات كانت بمثابة ممر شرفي، أكد للجميع في الخارج أن المصريين جميعًا معًا في قضية غزة.

وأكد أبو بكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطى إشارة البدء لتحرك القوافل من المساعدات الضخمة جدًا لأهالي غزة، مضيفًا:" دا قرار شعبي وليس سياسي، ويعبر عن الحب والتضحية الحقيقية".