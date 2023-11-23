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BBC

برلماني: اعتماد الأبنية خارج الحيز العمراني للقرى حتى 15 أكتوبر 2023

10:23 م الخميس 23 نوفمبر 2023

النائب محمد الفيومي

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كتب- حسن مرسي:

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون يشمل أكثر من 80% من حالات التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه تم اعتماد التصوير الجوي حتى أكتوبر 2023

وقال الفيومي، خلال حواره مع الإعلامي "مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الأبنية خارج الحيز العمراني للقرى سيتم إعتمادها حتى 15 أكتوبر 2023.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يجب إعادة النظر في قانون الزراعة، وذلك من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية، من البناء المخالف الذي كان يحدث عليها.

النائب محمد الفيومي لجنة الإسكان بمجلس النواب مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء

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