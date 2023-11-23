التحالف الوطنى: شباب المتطوعين على قدر المسؤولية من بداية أزمة غزة



كتب- حسن مرسي:

قالت الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى، إن هناك محبة خاصة من المصرية لإخوانهم في فلسطين وهذه هي قضيتنا الأولى، ومن بداية الازمة كانت لدينا حالة وجاهزين لتقديم المساعدة والعون لأهالينا هناك.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامى مصطفى شردى: "المساعدات انتقلت من المحافظات وحتى وصولها إلى سيناء بجهد مشرف من شباب المتطوعين، وهذا جدير بأن نقول إن الشباب المصرى قد المواقف وبيبدعوا من وقت الأزمة وحتى الآن".

وتابعت: "المساعدات والمساهمات تأتى من كافة الطبقات ولدينا مخزون كبير ولا نرسل مساعدات بدون فهم أو دراسة".

وأكملت: هناك حاجة للأغطية والبطاطين في غزة خاصة مع دخول فصل الشتاء، وهناك فرق كاملة تقوم بدراسة الاحتياجات مع المنظمات الاغاثية الموجودة والأنروا، وهناك سائقى شاحنات كانوا متطوعين وبعضهم تنازل عن أجره.