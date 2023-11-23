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مستشار رئيس فلسطين: مصر أكثر دولة أحبطت مخططات الكيان الصهيوني لهدم قضيتنا

08:30 م الخميس 23 نوفمبر 2023

الدكتور محمود الهباش

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كتب- إسلام لطفي:

أشاد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني بالدور المصري إزاء القضية الفلسطينية.

وقال الهباش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي على قناة "CBC"، إن كل كلمات الثناء والافتخار للدور المصري لا تكفي.

وأضاف: ومؤتمر اليوم تحيا مصر وفلسطين، خير دليل على أن القضية الفلسطينية في قلب ووجدان مصر شعبًا وقائدًا.

ومستشار الرئيس الفلسطيني أن مصر أكثر دولة عربية قدمت شهداء للقضية الفلسطينية، كما أنها أكثر دولة عربية أحبطت مخططات نتنياهو والكيان الصهيوني لتهجير الفلسطينيين وهدم القضية الفلسطينية.

الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني القضية الفلسطينية مؤتمر تحيا مصر وفلسطين الكيان الصهيوني نتنياهو طوفان الأقصى

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