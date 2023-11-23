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إعلامية فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي حرم أهالي القدس من دخول المسجد الأقصى

08:28 م الخميس 23 نوفمبر 2023

الإعلامية الفلسطينية دانا أبو شمسية

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كتب- حسن مرسي:

قدَّمت الإعلامية الفلسطينية دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بالقدس، رسالة مؤثرة للشعب المصري خلال مؤتمر "تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنا مع فلسطين".

وقالت أبو شمسية: "من القدس المحتلة هنا القاهرة عاصمة الخبر، من بلد السلام التي لم تشهد سلاما، جئت اليوم أحمل رسالة القدس وأهلها"، مشيرة إلى أن الاحتلال حرم على أهالي القدس من دخول المسجد الأقصى.

وأضافت: القدس كما يروج الاحتلال هي مفتاح الحرب والسلام، إن ثارت انتفضت البلاد كلها من شمالها وجنوبها تماما كما نتمناها يوما من بحرها لبرها.

وواصلت: حب القدس أصبح إرثا نتناقله جيلا بعد جيل، فأولادي يعرفون هويتهم، وأحفادي سيدركون أسماء البلاد قبل تهويدها، وأنا اليوم أقف في أرض مصرية الهوية فلسطينية الهوى".

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