بالصور.. شخصيات عامة وسياسية في مؤتمر "تحيا مصر" لدعم فلسطين

السيسي يطالب بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء الفلسطينيين

تصوير- هاني رجب:

يشهد مؤتمر "تحيا مصر" لدعم فلسطين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والسياسية، حيث يأتي المؤتمر تزامنا مع الأحداث الجارية في قطاع غزة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وكان في مقدمة الحضور البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق جلال هريدى والمستشار محمود فوزى رئيس حملة السيسي والنائب محمد أبو العينين والمهندس موسى مصطفى موسى وعدد من النواب.