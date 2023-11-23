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BBC

بالصور.. شخصيات عامة وسياسية في مؤتمر "تحيا مصر" لدعم فلسطين

08:12 م الخميس 23 نوفمبر 2023
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تصوير- هاني رجب:

يشهد مؤتمر "تحيا مصر" لدعم فلسطين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والسياسية، حيث يأتي المؤتمر تزامنا مع الأحداث الجارية في قطاع غزة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وكان في مقدمة الحضور البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والفريق جلال هريدى والمستشار محمود فوزى رئيس حملة السيسي والنائب محمد أبو العينين والمهندس موسى مصطفى موسى وعدد من النواب.

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين تحيا مصر البابا تواضروس الرئيس عبدالفتاح السيسي قطاع غزة

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