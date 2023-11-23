إعلان

BBC

السيسي: موقفنا رافض وحاسم تجاه تهجير الفلسطينيين

07:03 م الخميس 23 نوفمبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي:

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنّ الموقف المصري رافض وحاسم تجاه مخططات تهجير الأشقاء الفلسطينيين قسريًّا، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن حفاظًا على عدم تصفية القضية والإضرار بالأمن القومي للدول.

وأضاف خلال كلمته في فعالية "تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين" التي تعقد في ستاد القاهرة الدولي: أشكر الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي أكدت دعمها الموقف المصري ورفضها لأي محاولات في هذا الشأن.

وتابع: أكدنا أيضًا الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات من أجل الوصول لسلام عادل وشامل وقائم على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

واستطرد: وعلى المستوى الإنساني، كان قرار مصر باستمرار فتح معبر رفح البري لتدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود واستقبال الجرحى والمصابين على الرغم من ضراوة وشدة القتال، إلا أننا حافظنا على استمرار فتح المعبر.

عبدالفتاح السيسي قطاع غزة مصر والأردن تحيا مصر مؤتمر تحيا مصر الولايات المتحدة معبر رفح

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

على 4 دفعات..تسليم الأسرى بين حماس وإسرائيل يبدأ غدا الجمعة