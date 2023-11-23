السيسي: موقفنا رافض وحاسم تجاه تهجير الفلسطينيين

كتب- إسلام لطفي:

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنّ الموقف المصري رافض وحاسم تجاه مخططات تهجير الأشقاء الفلسطينيين قسريًّا، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن حفاظًا على عدم تصفية القضية والإضرار بالأمن القومي للدول.

وأضاف خلال كلمته في فعالية "تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين" التي تعقد في ستاد القاهرة الدولي: أشكر الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي أكدت دعمها الموقف المصري ورفضها لأي محاولات في هذا الشأن.

وتابع: أكدنا أيضًا الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات من أجل الوصول لسلام عادل وشامل وقائم على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

واستطرد: وعلى المستوى الإنساني، كان قرار مصر باستمرار فتح معبر رفح البري لتدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود واستقبال الجرحى والمصابين على الرغم من ضراوة وشدة القتال، إلا أننا حافظنا على استمرار فتح المعبر.