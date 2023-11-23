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BBC

السيسي يطالب بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء الفلسطينيين

06:34 م الخميس 23 نوفمبر 2023
  • عرض 8 صورة
    كلمة الرئيس في فعالية دعم فلسطين
  • عرض 8 صورة
    كلمة الرئيس في فعالية دعم فلسطين
  • عرض 8 صورة
    كلمة الرئيس في فعالية دعم فلسطين
  • عرض 8 صورة
    كلمة الرئيس في فعالية دعم فلسطين
  • عرض 8 صورة
    كلمة الرئيس في فعالية دعم فلسطين
  • عرض 8 صورة
    كلمة الرئيس في فعالية دعم فلسطين
  • عرض 8 صورة
    كلمة الرئيس في فعالية دعم فلسطين
  • عرض 8 صورة
    كلمة الرئيس في فعالية دعم فلسطين
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
تصوير- هاني رجب:
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الحضور بفاعلية دعم فلسطين، أن يقفوا تقديرا واحتراما وحدادا على الشهداء في فلسطين.

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، قافلة جديدة من المساعدات التي يقدمها الشعب المصري لأهله في غزة، قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله، قافلة مصر، إن شاء الله تصل إلى أشقائنا في فلسطين، في غزة".

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