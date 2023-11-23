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BBC

وصمة عار.. السيسي: الطلقات الطائشة لم تفرق بين طفل وامرأة وشيخ في غزة

06:17 م الخميس 23 نوفمبر 2023
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    مؤتمر تحيا مصر وفلسطين
  • عرض 9 صورة
    مؤتمر تحيا مصر وفلسطين
  • عرض 9 صورة
    مؤتمر تحيا مصر وفلسطين
  • عرض 9 صورة
    مؤتمر تحيا مصر وفلسطين
  • عرض 9 صورة
    مؤتمر تحيا مصر وفلسطين
  • عرض 9 صورة
    مؤتمر تحيا مصر وفلسطين
  • عرض 9 صورة
    مؤتمر تحيا مصر وفلسطين
  • عرض 9 صورة
    مؤتمر تحيا مصر وفلسطين
  • عرض 9 صورة
    مؤتمر تحيا مصر وفلسطين
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كتب- إسلام لطفي:

تصوير - هاني رجب:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المنطقة العربية تواجه أزمة جسيمة تضاف إلى سوابق التحديات التي تعانيها على مدار عقود.
وأضاف خلال الفاعلية المصرية لدعم فلسطين: كما تواجه القضية الفلسطينية منحنى شديد الخطورة والحساسية، في ظل تصعيد غير محسوب وغير إنساني اتخذ منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر لفرض واقع على الأرض يؤدي إلى تصفية القضية وتهجير الشعب والاستيلاء على الأرض.
وتابع: لم تفرق الطلقات الطائشة بين طفل وامرأة وشيخ، بل دارت آلة القتل بلا عقل يرشدها ولا ضمير يؤنبها فأصبحت وصمة عار على جبين الإنسانية كلها.
واستطرد: منذ اللحظة الأولى لانفجار شرارة هذه الحرب، أدارت الدولة المصرية الموقف بمزيج من الحسم في القرار والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور.

مؤتمر تحيا مصر دعم فلسطين الرئيس السيسي الاحتلال الإسرائيلي هدنة غزة

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