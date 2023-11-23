إعلان

BBC

السيسى يشاهد فيلم "رسالة عرفان" بمؤتمر "تحيا مصر" لدعم فلسطين

05:50 م الخميس 23 نوفمبر 2023

الرئيس السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي بعنوان "رسالة عرفان" للحديث عن جهود، وحمل الفيلم العديد من رسائل المواطنين من مختلف الطوائف والفئات، للتأكيد عن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي فى بناء وتنمية الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية، ومصارحة أبناء الشعب المصري فى مواجهة التحديات وبناء الانجازات، وحماية الدولة المصرية وغيرها الانجازات المختلفة والجهود الكبيرة فى مواجهة المشاكل داخل الدولة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل إلى مقر ستاد القاهرة الدولي للمشاركة في المؤتمر الذي يشهد حضور جماهيري كبير.

مؤتمر تحيا مصر دعم فلسطين هدنة غزة الرئيس السيسي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السيسى يعطى إشارة البدء لانطلاق قافلة مساعدات جديدة لقطاع غزة
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market