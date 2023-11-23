السيسى يشاهد فيلم "رسالة عرفان" بمؤتمر "تحيا مصر" لدعم فلسطين

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي بعنوان "رسالة عرفان" للحديث عن جهود، وحمل الفيلم العديد من رسائل المواطنين من مختلف الطوائف والفئات، للتأكيد عن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي فى بناء وتنمية الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية، ومصارحة أبناء الشعب المصري فى مواجهة التحديات وبناء الانجازات، وحماية الدولة المصرية وغيرها الانجازات المختلفة والجهود الكبيرة فى مواجهة المشاكل داخل الدولة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل إلى مقر ستاد القاهرة الدولي للمشاركة في المؤتمر الذي يشهد حضور جماهيري كبير.