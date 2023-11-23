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BBC

السيسي: مصر لم تغلق أبدًا معبر رفح ويعمل بشكل مستمر

04:49 م الخميس 23 نوفمبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إإن مصر لم تغلق معبر رفح أبدًا، والنقطة دي مهمة أبدًا، وبقولها لأني شوفت كتير من المغالطات إن مصر بتقفل المعبر، والمعبر يعمل بشكل مستمر.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، مقر فعالية "تحيا مصر وفلسطين"، باستاد القاهرة الدولي.

ويعقد المؤتمر بعد قليل، وسط حضور جماهيري من مختلف أطياف الشعب المصري، مساء اليوم الخميس.

ويشهد المؤتمر، حضورًا واسعًا من الشخصيات العامة والسياسية؛ لدعم الأهالي والضحايا بقطاع غزة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي معبر رفح عبدالفتاح السيسي السيسي مؤتمر تحيا مصر وفلسطين استاد القاهرة الدولي

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