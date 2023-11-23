الطقس غدا.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة 24-11-2023.

وقالت الأرصاد، في بيان عبر فيس بوك، إنه يسود غدا الجمعة، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى وجود أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد وجود أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 20% تقريبًا.

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