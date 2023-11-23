بالصور.. حملة موسعة من "حماية المستهلك" لضبط الأسعار بالأسواق

الطقس اليوم.. استقرار في الأحوال الجوية على الأنحاء كافة

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وزير الري يلتقي وكيل وزارة المياه السعودية وعدد من المسؤولين

تصوير - محمد معروف:

شن جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني، حملات مكثفة على الأسواق؛ للتأكد من مدى التزام التجار ببيع المنتجات بالسعر المعلن وتحرير محاضر للمخالفين.

تركز الحملات الرقابية على ضرورة وجودالفواتير، إضافة الى التأكد من تاريخ صلاحية السلع، أيضا التفتيش على المخازن الملحقة بالمحلات التجارية، للتأكد من جودة وسلامة تخزين السلع حتى يشعر المواطن بوجود جهاز رقابي يعمل لخدمته.