قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذه المناطق بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ أعمال مشروع محور عمرو بن العاص والقيام بتحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع منشأة البكارى والمتعارض مع المشروع، الأمر الذي يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 8 ساعات.

وقالت الجيزة في بيان لها، إن قطع المياه عن المحافظة، يبدأ من الساعة 10 مساءًا يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 حتى الساعة 6 صباح السبت 25 نوفمبر 2023.

وأشارت المحافظة، أن المناطق المتأثرة بضعف المياه هي عمر بن العاص وصلاح ابو حسين والمنشية بحي الهرم.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالتوقيتات المحددة للأعمال؛ لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وشدد راشد، علي رئيس حي الهرم، بالتواجد الميداني لمتابعة الأعمال وإزالة أية معوقات علي الفور، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لضمان الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد لها.

ونوهت محافظة الجيزة، بأن شركة مياه الشرب ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب؛ للتحرك في الأماكن المتأثرة.

كما نوهت، أنه للطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورًا.