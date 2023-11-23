ضياء رشوان: الاتصالات المصرية مستمرة مع كل الأطراف بخصوص هدنة غزة

القاهرة - أ ش أ:

أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، أن الاتصالات والمشاورات المصرية مستمرة مع كل الأطراف بخصوص الهدنة المتفق على سريانها في قطاع غزة.

وقال رشوان، في تصريحات اليوم الخميس، إن ما يتم التشاور حوله حاليا هو الإجراءات التنفيذية التفصيلية المطلوب تطبيقها والالتزام بها من طرفي اتفاق الهدنة، مشيرا الى أنه من المتوقع وفقا لمسار هذه الاتصالات والمشاورات المصرية، أن تدخل الهدنة بكل شروطها حيز التنفيذ غدا الجمعة.