إعلان

BBC

ضياء رشوان: الاتصالات المصرية مستمرة مع كل الأطراف بخصوص هدنة غزة

01:22 م الخميس 23 نوفمبر 2023

ضياء رشوان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - أ ش أ:

أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، أن الاتصالات والمشاورات المصرية مستمرة مع كل الأطراف بخصوص الهدنة المتفق على سريانها في قطاع غزة.

وقال رشوان، في تصريحات اليوم الخميس، إن ما يتم التشاور حوله حاليا هو الإجراءات التنفيذية التفصيلية المطلوب تطبيقها والالتزام بها من طرفي اتفاق الهدنة، مشيرا الى أنه من المتوقع وفقا لمسار هذه الاتصالات والمشاورات المصرية، أن تدخل الهدنة بكل شروطها حيز التنفيذ غدا الجمعة.

هذا المحتوى من

Asha
ضياء رشوان هدنة غزة رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قطاع غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزارة العمل: نشر ثقافة السلامة وتوعية العاملين بالمشاركة الانتخابية بمطروح
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market