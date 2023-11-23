ينقلها التلفزيون.. أسامة الجندي خطيبا للجمعة من مسجد السلطان حسن غدا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام شئون القرآن الكريم بأداء خطبة الجمعة غدا عن "القوة والثبات في مواجهة التحديات"، من مسجد السلطان حسن بالقاهرة.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، افتتح أول أمس الثلاثاء، الصالون الثقافي الثاني للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور بالعباسية مساء اليوم الثلاثاء 21 / 11 / 2023م بعنوان: "القوة والثبات في مواجهة التحديات".

وأشاد وزير الأوقاف بالموقف القوي الثابت للرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة التحديات الخطيرة على منطقتنا، والذي أكد سيادته فيه بوضوح شديد أنه لن يكون هناك حل على حساب القضية الفلسطينية، وفي كل الأحوال لن يكون هناك حل على حساب الدولة المصرية، وأن سيناء خط أحمر، ولا للتهجير، وأن الدولة تقوم في هذا الصدد بجهود عظيمة وسط تحديات ومخاطر ربما لا يدركها إلا من يُعنى بالشأن العام عناية بالغة، فنسأل الله (عز وجل) أن يثبjه على الحق وأن يجنب بلادنا المخاطر والمحن.

وأكد وزير الأوقاف أن للدولة المصرية أهدافًا رئيسية منها منع قضية التهجير لما لها من تهديد لأمننا القومي وتهديد للقضية الفلسطينية على حد سواء، والعمل على سرعة إنهاء هذه الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.