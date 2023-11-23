بدون فائدة.. أوراق وشروط الحصول على قرض حسن من الأوقاف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تفتح وزارة الأوقاف، بين الحين والآخر باب الحصول على قرض حسن دون فائدة، للعاملين بالوزارة والجهاز الإداري للدولة، دون أي فائدة أو مصروفات إدارية.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن قيمة الحد الأقصى للقرض الحسن للعاملين بالوزارة والجهاز الإداري للدولة 15 ألف جنيه، شرط تحويل رواتب المتقدمين للحصول على قرض على بنك مصر ويتم السداد على 60 شهرًا، بخصم ربع الراتب شهريا من العميل.

ويقدم "مصراوي" كيفية وشروط الحصول على قرض حسن من الأوقاف للعاملين بالحكومة والقطاع العام، على النحو التالي:

أ- من أمضى خمس سنوات فأكثر في الخدمة، يكون مبلغ القرض بحد أقصى 15 ألف جنيه، وبالشروط التالية:

• ألا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر.

• ألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده.

• أن تكون المدة المتبقية له في الخدمة عند نشر هذا الإعلان أكثر من ثلاث سنوات.

• يتم خصم المبلغ بواقع 300 جنيه شهريًّا، على 50 شهرًا، ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه.

• لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.

ب- من لم يستكملوا مدة خمس سنوات من تاريخ التعيين، يشترط ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاث سنوات تعيينًا، ويتم صرف مبلغ قدره 6 آلاف جنيه، تخصم على أربعين شهرًا، بواقع 150 جنيهًا شهريًّا وبذات ضوابط البند (أ).

ثانيًا : العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام:

يتم صرف المبلغ حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، وتخصم بواقع 300 جنيه شهريًّا، على ألا تقل المدة المتبقية في خدمة طالب القرض عن ثلاث سنوات عند نشر هذا الإعلان، وذلك بالضوابط التالية:

• ألا تقل مدة خدمة طالب القرض عن 15 سنة، وفقًا للقانون المنظم لذلك.

• ألا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر.

• لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.

• إقرار بقبول تحويل المرتب لأي فرع من فروع بنك مصر.

ملاحظات عامة:

1- القرض قرض حسن بدون أي رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو مقابل استمارة أو خلافه.

2- التقديم إلكتروني على موقع وزارة الأوقاف فقط، لمدة عشرة أيام من تاريخه.

3- بالنسبة لأصحاب الاستمارات السابق تقديمها ولم تفعل، سيتم إدراجها في هذه الخطة وفق الشروط والضوابط والأولويات المقررة ونسب الصرف لكل جهة.

4- عند انتهاء اللجنة المختصة من ترتيب الأولويات للمتقدمين ستطرح استمارة القرض مجانًا على الموقع لطبعها واستيفاء المطلوب وتسليمه لمديرية الأوقاف التابع لها العامل بالأوقاف، والتي يقع محل عمل الطالب من غير العاملين بالأوقاف بها.