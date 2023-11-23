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بيان من محافظة الجيزة بشأن سقوط كوبري مشاة بأحمد عرابي

11:30 ص الخميس 23 نوفمبر 2023
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    محافظ الجيزة يعاين موقع سقوط جزء من كوبري مشاه أحمد عرابي (2)
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    محافظ الجيزة يعاين موقع سقوط جزء من كوبري مشاه أحمد عرابي (1)
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    محافظ الجيزة يعاين موقع سقوط جزء من كوبري مشاه أحمد عرابي (4)
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كتب- محمد أبو بكر:

عاين اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، موقع سقوط جزء من كوبري مشاة أحمد عرابي والمقام أمام عمر أفندي بنطاق حي العجوزة؛ نتيجة اصطدام سيارة نقل به، مما أدى إلي تحرك جزء من جسم الكوبري وسقوطه من علي الأعمدة الخرسانية الحاملة له على السيارة التي اصطدمت به وذلك في الاتجاه للقادم إلى مناطق إمبابة و المنيرة الغربية والبراجيل دون وقوع أية إصابات أو تلفيات.

وأضاف محافظ الجيزة، وفق بيان المحافظة، بأن قيادات قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة تواجدت فوراً بالمكان، وقامت بإجراء التحويلات المرورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات الأمنية والمرورية اللازمة؛ لتسيير الحركة المرورية لحين الإنتهاء من فتح الطريق؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين .

وأوضح راشد، أنه تم الدفع بعدد من المعدات والأوناش اللازمة؛ لرفع الكوبري وسرعة إعادة فتح الطريق لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، بالإضافة إلي توفير سيارات الإسعاف والإطفاء بموقع الأعمال كأحد الإجراءات الاحترازية المتبعة للتأمين.

ووجه محافظ الجيزة، بضرورة تعليق محددات الإرتفاع لقائدي المركبات؛ لتحديد الارتفاعات المسموح بها لعبور السيارات من أسفل كباري المشاه؛ للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين.

سقوط كوبري مشاة اللواء أحمد راشد حي العجوزة شارع أحمد عرابي المهندسين

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