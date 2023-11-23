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BBC

مصدر لـ"القاهرة الإخبارية": استمرار المحادثات لسرعة بدء الهدنة في غزة

10:38 ص الخميس 23 نوفمبر 2023

الحرب في غزة

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كتب- أحمد جمعة:
نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن مصدر مصري مسؤول تأكيده استمرار المحادثات والاتصالات بين مصر وقطر والولايات المتحدة لسرعة البدء في الهدنة بقطاع غزة.

وفي هذا الصدد أعلنت قطر، الخميس، أن المحادثات التي تجريها مع مصر حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة "مستمرة وتمضي بشكل إيجابي".

يأتي هذا الإعلان تعليقا على تصريحات إسرائيلية، تؤكد أنه لن يكون هناك توقف للقتال أو إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة قبل يوم الجمعة.

بدوره، قال مصدر فلسطيني مطلع على مباحثات اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس، إن تأجيل بدء سريان الاتفاق "له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة المتعلقة بتفاصيل حول أسماء الأسرى لدى الحركة، وآلية تسليمهم".

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