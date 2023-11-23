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BBC

المرشح الرئاسي حازم عمر: ليس لدي أي دوافع شخصية لخوض الانتخابات

12:09 ص الخميس 23 نوفمبر 2023

حازم عمر

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كتب - مصراوي:

قال حازم عمر، المرشح لانتخابات المصرية، إنه ليس له أي دوافع شخصية لخوض انتخابات الرئاسة، وأن حزب الشعب الجمهوري يصنف كحزب إصلاحي، ويعمل على التفاعل مع كل قضايا الوطن، ولديه برنامج تحدياته كبيرة.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن برنامجه يعتمد على الخروج من الأزمة الاقتصادية خلال 3 سنوات، وأن الحزب وعد الشعب المصري بذلك.

وذكر أنه بصفته رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، فإنه تحرك بمجرد تفاقم الأزمة في غزة، من أجل تشكيل رأي عام دولي ضاغط نابع من الثوابت المصرية وبدعم الشركاء الدوليين لإعادة الاستقرار للمنطقة وعدم انزلاقها للخطر.

حازم عمر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الانتخابات الرئاسية حزب الشعب الجمهوري

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