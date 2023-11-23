أسعار جدية الحجز لبرامج الحج السياحي موسم 1445هـ

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة السياحة والآثار، أسعار جدية الحجز لبرامج الحج السياحي بمختلف مستوياتها للموسم الجديد 1445 هـ.

وقالت وزارة السياحة، إن أسعار جدية الحجز للبرامج الاقتصادية للحج هذا الموسم تكون 20 ألف جنيهًأ.

وأضافت الوزارة، وفق الضوابط العامة المنظمة للحج، أن أسعار جدية الحجز لبرامج الـ 5 نجوم تكون 60 ألف جنيهًا، بخلاف الموسم السابق الذي كانت بقيمة 40 ألف جنيهًا.

يذكر أن أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقد تم وضع هذه الضوابط من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، وبمعاونة اللجان الفنية بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة وبمشاركة ممثلي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك بما يحقق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

يأتي ذلك تأكيدا لما نشره موقع مصراوي بشأن جدية برامج الحجر لموسم الحج.

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