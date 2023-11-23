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أسامة الأزهري يشيد بجهود الوصول لهدنة إنسانية لوقف العدوان على غزة

01:00 ص الخميس 23 نوفمبر 2023

الدكتور أسامة الأزهري

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ثمن الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الجهود المصرية القطرية في الوصول لهدنة إنسانية لوقف العدوان على غزة.

وقال الأزهري في بيان له، إن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في تحقيق المصلحة العليا لفلسطين الشقيقة والدفاع عن حقوقها وحقن دماء شعبها مشيرًا إلى أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة لا يمثل طريقا لتحقيق الأمن بل يزيد من احتمالات العنف في المستقبل.

وأشاد بالدَّور المصري القيادي والرائد في المنطقة لنشر الأمن والاستقرار، حيث لا تتخلى مصر عن أشقائها الفلسطينين في إنهاء هذه الحرب الهمجية الظالمة، ودعمها على مدار التاريخ للقضية الفلسطينية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعرب عن ترحيبه بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين، وأكد عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، على استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة .

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