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للطلاب والخريجين.. ملتقى توظيفي بالجيزة غدًا

11:00 م الأربعاء 22 نوفمبر 2023

جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب، عن ملتقي توظيفي بمقر الجهاز بحضور مسئول الموارد البشرية بأحد المطاعم، وذلك يوم الخميس الموافق 23-11-2023، من الساعة الـ10 صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

وأضافت "الجيزة"، في منشور لها عبر فيسبوك، أن الوظائف المطلوبة تكون كالآتي:

- مدير مطعم.

- مساعد مدير مطعم.

- مشرف وردية.

- مشرف مطبخ.

- متدرب إداري بالمطعم.

- منسق علاقات عملاء بالمطعم.

- عضو فريق مطعم (خريجين أو طلبة).

- موظفين كول سنتر (خريجين أو طلبة).

- فنيين صيانة مطاعم (تبريد وتسخين).

- سائقين (أولي وثانية).

وجاءت الشروط كالآتي:

- السن من 18 إلى 40 سنة.

- موقف محدد من التجنيد أو إثبات قيد من الجهة التعليمية.

وجاءت مميزات فرص العمل كالآتي:

- تأمين إجتماعي.

- تأمين صحي.

- تأمين على الحياة.

- بدل وجبة.

- حوافز.

- بدل مواصلات في بعض الفروع.

وأوضحت المحافظة، أنه يجب الحضور إلى مقر الجهاز بالعنوان الآتي: "300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوي – الدور الثاني"، أو الاتصال على الأرقام التالية "35720825 – 35711198".

جهاز رعاية وتشغيل الشباب للطلاب والخريجين ملتقى توظيفي بالجيزة

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