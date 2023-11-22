للطلاب والخريجين.. ملتقى توظيفي بالجيزة غدًا
كتب- محمد أبو بكر:
أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب، عن ملتقي توظيفي بمقر الجهاز بحضور مسئول الموارد البشرية بأحد المطاعم، وذلك يوم الخميس الموافق 23-11-2023، من الساعة الـ10 صباحًا حتى الثانية ظهرًا.
وأضافت "الجيزة"، في منشور لها عبر فيسبوك، أن الوظائف المطلوبة تكون كالآتي:
- مدير مطعم.
- مساعد مدير مطعم.
- مشرف وردية.
- مشرف مطبخ.
- متدرب إداري بالمطعم.
- منسق علاقات عملاء بالمطعم.
- عضو فريق مطعم (خريجين أو طلبة).
- موظفين كول سنتر (خريجين أو طلبة).
- فنيين صيانة مطاعم (تبريد وتسخين).
- سائقين (أولي وثانية).
وجاءت الشروط كالآتي:
- السن من 18 إلى 40 سنة.
- موقف محدد من التجنيد أو إثبات قيد من الجهة التعليمية.
وجاءت مميزات فرص العمل كالآتي:
- تأمين إجتماعي.
- تأمين صحي.
- تأمين على الحياة.
- بدل وجبة.
- حوافز.
- بدل مواصلات في بعض الفروع.
وأوضحت المحافظة، أنه يجب الحضور إلى مقر الجهاز بالعنوان الآتي: "300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوي – الدور الثاني"، أو الاتصال على الأرقام التالية "35720825 – 35711198".
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