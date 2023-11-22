مستشار "أبو مازن": العدوان على غزة ربما يتصاعد.. ولا أمان لتعهدات الاحتلال

كتبت -داليا الظنينى:

كشف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، تفاصيل اتفاق الهدنة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال بوساطة مصرية قطرية.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني في مداخلة عبر سكايب من رام الله مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، ضرورة عدم الاطمئنان لتعهدات قوات الاحتلال الإسرائيلي ولا إلى التزاماتهم، مؤكدا أننا اعتدنا طوال مسيرة الصراع مع الاحتلال إنه يجب الحذر منهم كما ذكر القرآن الكريم.

وأردف الهباش، أن العدوان الإسرائيلي على غزة ربما يتفاقم الفترة المقبلة، مبينا أن القيادة الفلسطينية طالبت بوقف كامل للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكد الهباش أن إسرائيل تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية، موضحا أن نتنياهو تحدث عن مخططه لاحتلال إسرائيل لغزة وفصله عن الضفة، وذلك بعدما حاول فصل القطاع عن الضفة والقدس بتعزيز الانقسام.

وتابع الهباش :نخشى أن مخطط التهجير الذي تحدث عنه نتنياهو لم يغادر عقله بعد، بل أنه يريد تصفية القضية الفلسطينية وإلقاء الأزمة على مصر والأردن، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني باق على أرضه والاحتلال الإسرائيلي راحل.

واختتم الهباش أن السلطة الفلسطينية ترحب بأي جهد أو خطوة تهدف لحقن الدم الفلسطيني، معربا عن أمله بمواصلة الجهود المصرية القطرية لوقف إطلاق النار.