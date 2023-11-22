عماد الدين حسين: الاحتلال الإسرائيلي اضطر مرغمًا على قبول الهدنة وتوقعات بتمديدها

كتبت -داليا الظنينى:

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام قمة الافتراضية لمجموعة العشرين، تأتي في وقت ينشغل العالم بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن الحرب الأوكرانية الروسية توارت أمام الجرائم الإسرائيلية المستمرة في غزة، لذلك ليس غريبًا أن يخصص الرئيس السيسي الجزء الأكبر من كلمته عن غزة، مبينًا أن القضية الفلسطينية لها بُعد آخر رغم أن الاحتلال الإسرائيلي هو الأصل، يكمن في الصراع الدولي الذي ظهر جليًا في الحرب على غزة والخلاف بين الشرق والغرب وصراع الأديان فضلا عن الصراع الأمريكي الروسي الصيني.

وشدد عماد الدين حسين، على ضرورة امتلاك الوعي للمخطط بأن هناك دول تريد أن تفرض سيطرتها وإعادة تشكيل العالم كما حدث عقب الحرب العالمية الثانية.

وأردف حسين أن النقطة الجوهرية في اتفاق الهدنة الإنسانية، أن إسرائيل لم تحقق أي من أهدافها في الحرب على غزة، مؤكدا أن الاحتلال اضطر مرغمًا على قبول الهدنة وهناك توقعات لتمديدها في إطار صفقة تبادل الأسرى.