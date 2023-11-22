عدم تحصيل أي مبالغ.. أبرز الضوابط المنظمة للحج السياحي بالنسبة للشركات

كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج.

وأضافت وزارة السياحة، وفق بيان لها، أنه تم وضع هذه الضوابط من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، وبمعاونة اللجان الفنية بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة وبمشاركة ممثلي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك بما يحقق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

وجاءت أبرز الضوابط والإجراءات المنظمة للحج فيما يخص الشركات السياحية، كما يلي:

- يسمح للشركات السياحية تنظيم رحلات حج 1445هـ، شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة لدى أي من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات الحج هذا العام.

- تلتزم الشركات السياحية بتوعية الحجاج بتعليمات السلطة السعودية، بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بأي وسيلة من وسائل التصوير.

- الحد الأدنى للإقامة بالمدينة المنورة لجميع مستويات وبرامج الحج هي ثلاثة ليالي كحد أدني.

- مستويات البرامج ووسيلة السفر نهائية، ولن يتم السماح بتغييرها لأي سبب مع التزام الشركة بالمستوى الذي تم الاتفاق عليه.

- يسمح للشركات السياحية بتنفيذ مستوي واحد فقط، إما خمس نجوم أو اقتصادي (طيران)، أو البري.

- في حالة رغبة الشركة في تعديل البرنامج داخل ذات المستوي، يكون للأعلى فقط وبذات السعر المتفق علي مع الحاج دون تحصيل أي مبالغ مالية إضافية.

- لا يسمح بتقديم خدمات إضافية إلا لبرنامج الخمس نجوم صف أول، والذي يتم تنفيذه بمنطقة مجر الكبش وفقًا لعقد يبرم بين الشركة والحاج موضحًا به الخدمة الإضافية وسعرها، وتخطر به الوزارة وعند تقدم الحاج بشكوى إلى الوزارة ستتولي تقييم أسعار هذه الخدمة.

- العلاقة بين الشركة والحاج تعاقدية، ويلتزم كلا الطرفين بما تم الاتفاق عليه.

- المواعيد المحددة لإجراء القرعة نهائية ولن يتم تمديدها لأي سبب من الأسباب، ولا تقبل أي أعذار عن التخلف عن التقدم بالطلبات في المواعيد المحددة، ويعتبر تخلف الشركة عن تقديم طلب تنظيم الحج بمثابة تنازل منها عن تنظيمه هذا الموسم، وذلك بهدف تعجيل الانتهاء من جميع الإجراءات المنظمة للحج بشكل مبكر.

- حال تقدم أحد المواطنين قبل بدء فعاليات الحج بشكوى للوزارة بشأن قيام الشركة باختيار مواطن يليه بقائمة الانتظار، فيتم تصعيده بدلًا منه عقب التحقق من ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة، وحال تقدم المتضرر بذلك عقب انتهاء موسم الحج، يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الشركة.

- تلتزم الشركات السياحية بتحرير إيصالًا للحاج موضحًا به قيمة ومستوى البرنامج المتعاقد عليه، وتسليم أصل هذا الإيصال إلى الحاج، والاحتفاظ بصورة كربونية منه لتقديمها للوزارة عند طلبها، وفي حالة مخالفة هذا الالتزام، تعتبر أقوال الحاج وما يبديه من أقوال ويقدمه من مستندات في هذا الشأن قرينة قانونية مفترضة لا تقبل إثبات العكس وذلك في مواجهة الشركة السياحية.

- تلتزم الشركة السياحية بعدم تحصيل مبالغ نقدية من المواطنين المتقدمين للحج السياحي دون إدراجهم على البوابة الموحدة للحج أو مبالغ تزيد عما هو ثابت بالبرنامج المقدم منها للوزارة أو بالعقد المبرم مع الحاج، كما تلتزم بعدم استحداث أية برامج تخالف ما سبق ذكره، وحال المخالفة يتم مجازاتها قانونًا.

- تلتزم الشركة السياحي بعدم توجيه الحجاج إلى موانئ السفر قبل ميعاد الرحلة بـ 6 ساعات على الأكثر.

- على مندوبي الشركات السياحية الصادر لهم تأشيرات لإجراء معاينات السكن وتوثيق العقود، الالتزام بالعودة بعد انتهاء المعاينة وعدم التخلف للحج، علمًا بأنه لن يتم المراجعة النهائية لملف الشركة إلا بعد تقديم جواز سفر مندوبها؛ للتأكد من عودته إلى البلاد.

- تلتزم الشركات السياحية بالتعليمات والتوقيتات الخاصة بتفويج الحجاج لجسر الجمرات، وحال مخالفة ذلك سيتم مجازاة الشركة قانونًا.

- تلتزم الشركات السياحية بالآلية المتفق عليها ما بين الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بشأن سداد مبلغ جدية الحجز، على أن تقوم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بتوجيه البنك المعني بذلك بصرف مبلغ جدية الحجز في غضون شهر عقب إجراء القرعة الإلكترونية، وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

- تلتزم الشركات السياحية، بالتصعيد طبقًا للترتيب الوارد بقوائم الانتظار المعلنة على البوابة الموحدة للحج إذا خلا مكان أحد الفائزين بالقرعة الأساسية بحسب الأحوال الخاصة بسياسة الاستبدال.

- تلتزم الشركات السياحية، بلصق استيكر على الغلاف الخارجي لجواز السفر مدون عليه اسم الشركة وبيانات الحاج ومستوى الرحلة، كما تلتزم الشركات بطباعة الكود التعريفي الصادر لكل حاج من البوابة الموحدة للحج ووضعه على جواز السفر في مكان ظاهر يمكن قراءته أليًا، وفي حالة نزعه إو إتلافه أو فقد الكود التعريفي، يتحمل الحاج قيمة إعادة طباعته.

- تلتزم الشركات السياحية، بإدراج البيانات الخاصة بالاستعداد المسبق على المسار الإلكتروني للحج.

- تلتزم الشركات السياحية، بالتنبيه على الحجاج الفائزين بعدم استخراج جواز سفر آخر عقب استخراج التأشيرة إلا بعد مراجعة الوزارة نظرًا لارتباط التأشيرة بجواز السفر.

- تلتزم الشركات السياحية، بإضافة رقم الهاتف الخاص بالمواطنين الراغبين في خوض القرعة الإلكترونية، وذلك أثناء فترة تقديم طلبات المتقدمين للحج السياحي على موقع البوابة المصرية الموحدة للحج، وكذا إدراج الرقم السعودي للمشرف المرافق للحجاج أثناء التنفيذ الفعلي لبرامج الحج على موقع الإدارة المركزية لشركات السياحة.

- تلتزم الشركات السياحية، بالتأكد من المتقدم للحج السياحي، بأنه لم يسبق له التقدم لأي من الجهات المنظمة للحج هذا العام.