خبير عسكري: هدنة غزة هزيمة لنتنياهو وستفقد الحكومة الإسرائيلية شعبيتها

كتبت -داليا الظنيني:

كشف اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، تفاصيل الهدنة بين فلسطين وإسرائيل؛ لوقف القتال في قطاع غزة.

وقال فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إن الهدنة تمت بجهود مصر وقطر وأمريكا، وفق استراتيجية وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الخبير والمفكر الاستراتيجي، أن زيارة رئيس الشاباك الإسرائيلي لمصر ولقائه باللواء عباس كامل، كان علامة كبيرة على احتمالية عقد هدنة بين الطرفين.

وأوضح فرج، أن الرئيس الأمريكي جود بايدن، حسم نقاط الخلاف بين الفلسطينيين وتل أبيب، معلنًا أن الهدنة ستبدأ في تمام الساعة 10 صباح الغد الخميس، وتشمل وقف إطلاق القتال شمال وجنوب غزة، والإفراج عن 50 بينهم 3 أمريكيين من المحتجزين لدى حماس و150 فلسطينيا من المحبوسين لدى الاحتلال، ودخول مئات الشاحنات من الوقود والمساعدات لكامل قطاع غزة.

وأوضح المفكر الاستراتيجي، أن هذا الاتفاق هو خسارة لإسرائيل بعد مزاعمها أنها ستتخلص من حركة حماس، بعكس إعلان إسرائيل عن مقتل قائد اللواء الجولاني وعدم قدرتهم على تحرير الرهائن أو الاستيلاء على أراضي، علاوة على خسارة الأمن الإسرائيلي والمخابرات شعبيتهم لدى مواطنيهم، بجانب فقد الثقة في حكومة نتنياهو.

واستكمل قائلا: الهدنة فرصة لحماس لإعادة ترتيب أوضاعها بعد 47 يوما من القتال، بالإضافة إلى نقل الجرحى والمصابين وترميم البنية الأساسية من الصرف الصحي والمياه والكهرباء.

وأردف فرج أن هذا الاتفاق يعني أن التفاوض حق ولا اتفاق بالسلاح، مؤكدا أن اختراق الهدنة أمر جائز الحدوث على حسب نية كل طرف، وتبادل الأسرى لن يتم مرة واحدة اعتبارا لذلك الأمر.

ونوه سمير فرج قائلا: الهدنة قد تصل لوقف دائم لإطلاق النار وستكون هزيمة قاسية لبنيامين نتنياهو، وانتصار كبير للرئاسة المصرية.