السيسي: الصمت لم يعد خيارًا أمام السيناريوهات العالمية

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الصمت لم يعد خيارًا إزاء ما اندلع من أزمات، ولم يعد الترقب والانتظار حلًا لمواجهة السيناريوهات العالمية المحتملة جيوسياسيًا واقتصاديًا، وإننا لا نملك رفاهية تأجيل العمل والمواجهة، فالتحديات تفرض نفسها وتمتد وتتسع وتتشابك.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالقمة العشرين المنعقدة بالهند، الأربعاء، أنه لا بديل عن وقت الصدق مع الذات وتحكيم الضمير الإنساني والعدل والإنصاف والموضوعية والمصالح المشتركة، وبما يتيح لنا التغلب على الأزمات الخطيرة الراهنة، وتحقيق الأمن نحو مستقبل أفضل للإنسانية بأسرها.