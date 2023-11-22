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BBC

السيسي: آلة الحرب لا تزال تحصد الأرواح وتخلف الدمار رغم التحذيرات

06:29 م الأربعاء 22 نوفمبر 2023

الرئيس السيسي

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كتب - محمد أبو بكر:

وجه الرئيس السيسي، الشكر لرئيس وزراء الهند على عقد القمة العشرين، مؤكدا أنه لا تزال آلة الحرب تحصد المزيد من الأرواح وتخلف الدمار والتشريد رغم التحذيرات الدولية المتصاعدة بضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولى.

وأضاف خلال كلمته في القمة، التي أذاعتها إكسترا نيوز، الأربعاء:" أود أن أعرب عن امتناني لرئيس دولة الهند، على تنظيم هذه القمة المنعقدة في ظل تصاعد حدة التطورات الجيوسياسية العالمية، واستمرار الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة، وتراجع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتفاقم تحديات تغيير المناخ، وحالة الاستقطاب والانتقائية، التي تتفاقم في النظام الدولي، ولعل أسلوب تفاعل المجتمع الدولي مع الحرب الدائرة بالأراضي الفلسطينية، تجسيدًا لهذه الانتقائية التي نتحدث عنها.

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