إعلان

BBC

السيسي: يجب إصلاح الهيكل الاقتصادي العالمي واحتواء تنامي الديون للدول النامية

06:28 م الأربعاء 22 نوفمبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ما نشهده اليوم من أزمات، وإن كانت ذات وجه سياسي وعسكري، إنما تتقاطع مع الاختلالات الاقتصادية العميقة التي يشهدها العالم وتنعكس سلبًا بقوة على تلبية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الدولة النامية، وأصبحت الحاجة لتطوير وإصلاح النظام العالمي بشكل شامل أمر لا مفر منه، وعلى رأس ذلك، إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالقمة العشرين المنعقدة بالهند، أن ذلك بما يشمله من استحداث آليات التمويل الفعال، وتعظيم الاستفادة من الآليات القائمة، ويضاف إلى ذلك، إصلاح سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ لتعزيز قدرتها على التمويل وفقًا لأولويات الدول النامية، فضلًا عن ضرورة إحتواء إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية بما فيها الدول متوسطة الدخل.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي عبد الفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي إصلاح الهيكل الاقتصادي العالمي احتواء تنامي الديون للدول النامية القمة العشرين المنعقدة بالهند

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السيسي: آلة الحرب لا تزال تحصد الأرواح وتخلف الدمار رغم التحذيرات
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

مسؤول الأسرى في "حماس" لمصراوي: لا نعرف توقيت بدء الهدنة.. ولا حديث عن تجديدها