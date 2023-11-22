"بحوث الصحراء": زراعة 30 فدانا بالقمح والشعير والفول بالتعاون مع "فاو"

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه في إطار التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) تم البدء في زراعة 30 فدانا بالقمح والشعير والفول كمزارع إرشادية للمزارعين بمدن رأس سدر والطور ونويبع وتدريب المزارعين على الممارسات الصحيحة للزراعة الذكية مناخيا من خلال مدارس المزارعين الحقلية.

وذكر بيان لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدولة بدعم المشروعات الزراعية، وفي إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتنفيذ أنشطة تنموية لدعم أبناء سيناء.

وأضاف شوقي أن مساهمة منظمة "فاو" في المشروعات الزراعية بجنوب سيناء، والتي تعد الأولى من نوعها خلال السنوات العشر الأخيرة، تعطي رسالة للأمن والأمان بسيناء، ودلالة على النهضة الزراعية التي توليها الدولة لسيناء، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

من جهته، أكد الدكتور أحمد الحاوي المدير التنفيذي لمشروع تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء، أن المشروع يهدف إلى رفع وعي المزارعين ومربي الثروة الحيوانية من خلال تنفيذ 75 مدرسة حقلية للإنتاج النباتي والحيواني برأس سدر والطور ونويبع بمشاركة ألف من المزارعين والمربين المستفيدين من أنشطة المشروع.

وأضاف الحاوي أنه قد تم توزيع أصناف التقاوي والأسمدة والمخصبات الحيوية على المزارعين وتدريبهم على الممارسات الصحيحة للزراعة، بهدف الحصول على أعلى إنتاج من المحصول.

بدوره، قال الدكتور أشرف الصادق مستشار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، إن التعاون مع مركز بحوث الصحراء في تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية ببعض المحافظات الصحراوية، يهدف إلى تحسين سبل العيش للمزارعين من خلال التدريب ورفع الوعي ونشر الممارسات الصحيحة للزراعة، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يتعرض لها العالم.