بيان عاجل من الصحة بشأن "تسرب غاز" في القرية الذكية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استجابة هيئة الإسعاف لبلاغ عن تسرب غاز، ظهر اليوم الأربعاء، داخل القرية الذكية، طريق "القاهرة - الإسكندرية"، الصحراوي المنطقة الصناعية - أبو رواش، بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه فور تلقي البلاغ، تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف،، والتي قامت بنقل 19 مصابا إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي، خرج منهم 11 مصابا بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية، و5 مصابين للشيخ زايد التخصصي.

وأوضحت أن جميع الحالات تعاني من أعراض اختناق، وحالتهم العامة مستقرة وجارٍ المتابعة.