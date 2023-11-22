الحكومة توافق على توسيع مستشفي هيرمل

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مبنى الديوان العام للمؤسسة العلاجية، المجاور لمبنى مستشفى دار السلام، الكائن بالملك الصالح بمحافظة القاهرة، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، ويأتي ذلك في إطار استكمال تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى هرمل، والذي تتضمن أعماله إنشاء مبنى امتداد جديد بدلاً من مبنى المؤسسة العلاجية الملاصق للمستشفى، لزيادة عدد أسرة الإقامة والعناية وتخصيص أماكن لتسكين الأطباء والتمريض وانشاء قسم متخصص بالأشعة العلاجية، وذلك ضمن خطة وزارة الدولة لتعزيز قدرات المؤسسات الصحية المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم الأبعاء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.