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BBC

الصحة العالمية: 178 هجوما على المستشفيات في غزة منذ بداية الحرب

01:14 م الأربعاء 22 نوفمبر 2023

الدكتور أحمد المنظري

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كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن المنظمة وثقت وقوع 178 هجومًا استهدف المرافق الصحية والمستشفيات في قطاع غزة منذ بداية الحرب.

وأوضح "المنظري" في مؤتمر صحفي اليوم بشأن الأوضاع في غزة، أن تلك الهجمات أسفرت عن وفاة 553 شخصًا وإصابة 696 آخرين، بما في ذلك 22 وفاة و48 إصابة في صفوف العاملين في مجال الرعاية الصحية أثناء قيامهم بمهامهم.

وأشار إلى أن تلك الهجمات أثرت على 40 سيارة إسعاف، منها 32 سيارة لحقت بها أضرار‎.

الدكتور أحمد المنظري هجوم على المستشفيات في غزة منظمة الصحة العالمية طوفان الأقصى

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