وزارة العمل: حصر جديد للعمالة غير منتظمة بالوادي الجديد

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة العمل إجراء عمليات حصر جديدة للعمالة غير المنتظمة بمحافظة الوادي الجديد قامت بها مكاتب تابعة لمديرية عمل المحافظة.

جاء ذلك بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة، المشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبري خاصة مشروعات حياة كريمة وفي القرى الأكثر احتياجًا؛ للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولأسرها من مخاطر العمل المختلفة.

وأوضحت الوزارة -في بيان- أن تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولها بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة.

وأكد أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادي الجديد في تقرير للوزارة أن وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل بلاط التابعين للمديرية قاموا بحصر العمالة غير المنتظمة بموقع مبنى الإدارة البيطرية بمركز بلاط بالداخلة تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها.