بعد قليل.. مؤتمر للصحة العالمية عن حرب غزة وصراع السودان

كتب- أحمد جمعة:

تعقد منظمة الصحة العالمية، بعد قليل، مؤتمرا صحفياً بشأن حالات الطوارئ الصحية الراهنة في إقليم شرق المتوسط، بما في ذلك الحرب في قطاع غزة، والصراع في السودان.

يحضر المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي للمنظمة، والدكتور ريتشارد برينان، مدير برنامج الطوارئ الإقليمي، والدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والدكتور محمد توفيق مشعل، مسؤول طبي، بالمكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في السودان.

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنها تشعر بقلق بالغ من انتشار الأمراض في قطاع غزة حيث تسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع في تكدس السكان في الملاجئ مع نقص شديد في الغذاء والمياه النظيفة.

وحذرت منظمة الصحة في السابق من "أنماط تبعث على القلق" في انتشار الأمراض في قطاع غزة، حيث تسبب القصف والهجوم البري الإسرائيليين المستمرين منذ أكثر من 45 يوما، في تقويض النظام الصحي وإعاقة وصول المياه النظيفة وأدى أيضا إلى تكدس الناس في أماكن الإيواء.