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الهلال الأحمر: بدء عملية إجلاء المرضى والجرحى من مستشفى الشفاء بغزة إلى الجنوب

11:13 ص الأربعاء 22 نوفمبر 2023

الهلال الأحمر الفلسطيني

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مصراوي

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إنه منذ قطع الاتصالات في غزة لم يعد بمقدورنا إعلان الإحصائيات اليومية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمعن في القضاء على المنظومة الصحية بشمال غزة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، بدء عملية إجلاء المرضى والجرحى من مستشفى الشفاء في غزة إلى جنوب القطاع، مشيرا إلى وصول 14 سيارة إسعاف برفقة منظمات دولية لإجلاء المرضى والجرحى من مستشفى الشفاء.

الهلال الأحمر الفلسطيني عملية إجلاء المرضى والجرحى مستشفى الشفاء غزة طوفان الأقصى

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