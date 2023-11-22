تراجع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38549 جنيها، بتراجع 212 جنيها.

سعر طن حديد عز: 40560 جنيها، بتراجع 235 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2426 جنيها، بتراجع 19 جنيها.