وزير الزراعة يبحث مع وفد من المستثمرين السعوديين زيادة الاستثمار الزراعي بمصر

كتب- أحمد السعداوي:

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، اليوم الأربعاء، مع وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين برئاسة الملحق التجاري السعودي بالقاهرة أنور بن حصوصه، سبل تعزيز وزيادة الاستثمار الزراعي السعودي في مصر.

وأكد وزير الزراعة، خلال اللقاء، أن العلاقات المصرية السعودية استراتيجية على كافة المستويات والأصعدة، بالإضافة إلى الترابط الأخوي بين القيادة السياسية في البلدين.

وقال القصير إن الاستثمار في قطاع الزراعة واعد، والدولة حريصة على تهيئة المناخ أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.. مشيرا إلى أن مجالات الاستثمار الزراعي تشمل الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي والداجني، وكذلك التصنيع الغذائي، مضيفا أن الاستثمارات السعودية في مصر تحظى باهتمام كبير من الدولة وتسعى إلى زيادتها، حيث شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة وفي جميع المجالات.

وعرض وزير الزراعة على وفد المستثمرين السعوديين بعض الفرص الجاهزة للاستثمار في مشروعات التنمية الزراعية، مؤكدا أن مكتبه مفتوح أمام المستثمرين الجادين لتسهيل الإجراءات أمامهم وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم.

من جهته، أشاد وفد المستثمرين السعوديين بالعلاقات المصرية السعودية والإنجازات التي شهدتها مصر مؤخرا.. مؤكدا أنه يسعى إلى زيادة استثمارته في مصر، وخاصة في المجال الزراعي بعد نجاحهم في الاستثمار العقاري.

حضر اللقاء، المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية.