بعد إقرار قانون التصالح.. رئيس لجنة الإسكان: المشكلة الآن في غير المخالفين

كتبت -داليا الظنينى:

علق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، على إقرار مجلس النواب، الإثنين، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال الفيومي في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيد علي برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم: لكي لاكون راضيًا بشكل كامل عن قانون التصالح الجديد، لا بد من إصدار قوانين أخرى لمعالجة مشكلة (غير المخالفين).

وأكمل: "بمعنى اللي خالف أنا بحل مشكلته، واللي التزم ولم يخالف حزين جدًا، وده المواطن الصالح اللي لازم نضعه في الاعتبار، النهارده هو مش عارف يبني، ولا يحصل على ترخيص، محتاجين نفتح هذا الملف".

وأوضح أنه سيتناقش مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان لاستصدار قانون يعالج مشكلة هؤلاء الأشخاص (غير المخالفين).

وأردف رئيس لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب: قانون البناء الموحد هو المنظم لعملية البناء في مصر، موضحًا أن القانون يحتوي على اشتراطات تعجيزية، يجب تخفيفها.

وأكد الفيومي :أن الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء هو غلق ملف الاعتداء على الأرض الزراعية بغير رجعة، مشيرًا إلى أن الاعتداء على الأرض الزراعية هو اعتداء على المستقبل.

وتابع الفيومي موجهًا رسالة للمواطنين: «أي مواطن ينسى إنه هيكون في قانون جديد للتصالح بعد سنتين أو ثلاثة، مش هيحصل، لأن ده لو حصل هتبقى جريمة في حق الوطن، لو جه في عقل المواطن إن الدولة كل كام سنة هتعمل قانون، هيستمر في الاعتداء»، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة جدًا على الأرض الزراعية.