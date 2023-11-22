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12 مستندًا.. الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص المحلات

09:00 ص الأربعاء 22 نوفمبر 2023

المحلات ارشيفية

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كتب- محمد نصار:

حدد قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص المحلات وتقنين أوضاعها وفق القانون الجديد.

وبحسب نص القانون رقم 154 لسنة 2019، فإن المستندات المطلوبة لترخيص المحال تأتي على النحو التالي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي أو صورة من جواز السفر.

2- الموافقة الصادرة من وزارة القوى العاملة "العمل حاليًا".

3- توكيل رسمي في حال عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.

4- صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل.

5- صورة من رخصة البناء أو ما يفيد التقدم بطلب تقنين وضع العقار.

6- إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حال وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.

7- شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية.

8- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حال عدم وجود رخصة بناء.

9- رسم توضيحي "كروكي" موضحًا به موقع المحل.

10- صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.

11- مستخرج رسمي من السجل التجاري.

12- شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بالأغذية.

استخراج تراخيص المحلات قانون المحال العامة تقنين أوضاع المحال

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