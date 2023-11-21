التحالف الوطني: قدمنا أضعاف المساعدات التي قدمتها دول العالم لغزة

كتبت -داليا الظنينى :

أشاد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني، بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقراراته القوية بشأن القضية الفلسطينية، ورفضه التام لأي محاولة لتصفية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الثلاثاء: "منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال، والتحالف الوطني جهز قوافل كاملة تشمل على مساعدات إنسانية وطبية وخيم، بإجمالي 108 شاحنات"، متابعًا: قدمنا أضعاف المساعدات التي قدمتها دول العالم لغزة.

وأردف عبدالقوي: هناك تنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لمعرفة أبرز المساعدات التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني، وتعد الملابس الشتوية والبطاطين والأدوية أبرز ما يحتاج إليه الأشقاء في فلسطين، مشيرًا إلى أن هناك قافلة من التحالف الوطني ستنطلق خلال الأيام المقبلة موجهة للفلسطينيين.