حملة المرشح عبد الفتاح السيسي تشارك بمؤتمر جماهيري لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية

كتب- محمد شاكر

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣م، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤، بحضور أعضاء الحزب، وكبار الشخصيات العامة، وبمشاركة عدد كبير من الشباب والمرأة، وعدد كبير من فئات الشعب المصري يقدر عددهم حوالي ٧ آلاف مواطن مصري.

وشاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالمؤتمر الجماهيري الحاشد، برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية، وبحضور وسام صبري، وأعضاء هيئة مكتب الحملة المركزية.

ووجه رئيس الحملة، الشكر لحزب مستقبل وطن على هذا المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤م الذي يعكس القدرات التنظيمية للحزب الكبيرة موضحاً أن هذا الحشد والدعم لمرشحنا يرجع لسبب أساسي وهو أن مرشحنا مخلص في عمله ولديه الرغبة الصادقة لوضع مصر والمصريين دائماً في المكانة التي تليق، حيث أكد أن الدولة المصرية شهدت إنجازات عديدة في جميع المجالات في جميع محافظات الجمهورية موضحاً أن المرحلة الصعبة من بناء الوطن قد مرت وشملت مشروعات البنية التحتية ومشروعات اقتصادية ضخمة وتدشين العديد من المبادرات الصحية ومبادرة حياة كريمة وغيرها، مؤكداً أن الإنجازات لم تكن أن تتحقق بدون قيادة حكيمة وواعية قادرة على مواجهة جميع التحديات التي تواجهها الدولة المصرية سواء في الداخل أو الخارج.وضحاً أن موقف مصر في القضية الفلسطينية كان واضحاً منذ البداية وهو لا لتصفية القضية الفلسطينية، ولا لتهجير الفلسطينين لأي مكان وخصوصاً سيناء، وأنه نبه العالم بأن الحل الجذري للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

موضحاً أن المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء الانسان من حيث التعليم والثقافة والصحة والتوسع في المشروعات ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.